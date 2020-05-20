Ростов-на-Дону, , 19:55 — REGNUM Проверку после госпитализации девочки семи лет с ранением после выстрела в неё из винтовки малолетней сестрой проводит полиция в Ростовской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Информация о ранении, которая получила семилетняя девочка в результате выстрела в неё из винтовки восьмилетней сестрой, была опубликована рядом СМИ 20 мая. В ходе проверки данной информации было установлено, что инцидент произошёл в селе Ремонтное. Ребёнок семи лет получил ранение в результате выстрела из пневматической винтовки. Пострадавшая была госпитализирована.

В настоящее время следователями инициирована передача материалов проверки в органы СК по региону. В ведомстве отметили, что защита прав несовершеннолетних является приоритетным направлением для работы СК, поэтому, принимая во внимание, что участниками происшествия стали двое малолетних детей, следственные органы СК РФ по региону инициировали перед прокуратурой вопрос о передаче материалов проверки в региональное ведомство для принятия процессуального решения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, которую проводят следователи в Челябинской области по факту отравления двухлетней девочки уксусной кислотой.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Челябинском двухлетняя девочка отравилась уксусной кислотой