Москва, , 19:43 — REGNUM Опубликована видеозапись потасовки в Москве, завершившейся стрельбой и ранением участников. Ролик опубликовал 20 мая Telegram-канал Baza.

На кадрах запечатлена потасовка с элементами борьбы и кулачного боя, в которой приняли участие порядка десяти человек. Один из участников, которого отпихнули в сторону, достал предмет, похожий на пистолет, и нацелил его на противников.

Инцидент произошёл 20 мая на Южнопортовой улице в Москве. Уточняется, что поводом для конфликта стала стоимость шин для автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате драки и стрельбы в Москве ранены два человека.