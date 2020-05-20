Салехард, , 19:32 — REGNUM Жительница Ямала потеряла 78 тыс. рублей при покупке авиабилетов на одном из интернет-сайтов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В дежурную часть полиции в Салехарде 14 мая обратилась 59-летняя местная жительница с заявлением о крупной краже с её банковской карты.

Установлено, что женщина пыталась купить авиабилеты в интернете. Заполнила данные о маршруте и ввела данные своей банковской карты. Ей в тот же момент поступил звонок якобы из банка. Мнимая сотрудница банка сообщила, что карта покупательницы билетов заблокирована и для оплаты ей необходимо ввести смс-коды, приходящие по телефону. Женщина ввела коды и обнаружила двойное списание положенной суммы. Когда она обратилась в авиакомпанию, ей сообщили, что никаких билетов на её имя не приобреталось.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).