Москва, , 19:31 — REGNUM Информация о взрывных устройствах, якобы заложенных в четырёх зданиях районных судов проверяется сотрудниками экстренных служб в Москве. Об этом 20 мая сообщил журналистам источник в правоохранительных органах города.

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в четырёх зданиях суда в трёх административных округах города Москвы. По словам анонимов, взрывные устройства находятся в Хамовническом, Донском райсудах, расположенных в ЦАО, в Останкинском суде, расположенном в СВАО и в Головинском суде в САО.

В настоящее время на местах, где, предположительно, могут быть взрывные устройства, начата проверка. В проверке задействованы сотрудники экстренных служб, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «минировании» неизвестными злоумышленниками 50 больниц в городе Москве. Все угрозы оказались ложными. Почтовые сервисы, с которых злоумышленники рассылают сообщения об угрозе минирования, периодически блокируются Роскомнадзором, но пока волну «почтового терроризма» полностью остановить не удаётся.

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