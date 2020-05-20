Москва, , 19:01 — REGNUM Три человека пострадали в результате стрельбы, которую устроил неизвестный на юго-востоке Москвы. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Информация об инциденте, произошедшем на Южнопортовой улице, поступила в отделение полиции около 17:04 мск. Между несколькими мужчинами произошёл бытовой конфликт, в ходе которого один из участников причинил своим оппонентам телесные повреждения из, предположительно, травматического пистолета.

Стрелявший с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Предпринят ряд мероприятий для установления личности и задержания стрелявшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о дорожном конфликте, перешедшем в стрельбу, который произошёл на юго-востоке Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Конфликт со стрельбой произошёл между водителями на юго-востоке Москвы

Читайте развитие сюжета: В Москве задержали трёх человек по подозрению в стрельбе и ранении людей