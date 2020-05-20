Саратов, , 18:41 — REGNUM Семь человек пострадали в результате ДТП с маршрутной «Газелью» в Саратове. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба УГИБДД по Саратовской области.

Авария произошла на улице Танкистов. Пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту №99, потеряв управление, врезалась в световую опору. Пострадали семь человек.

Пострадали шестеро мужчин и одна женщина. Все пострадавшие были госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней и лёгкой тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины в результате наезда мусоровоза в городе Балаково Саратовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратовской области мусоровоз насмерть сбил женщину