Саратов, 20 мая 2020, 18:41 — REGNUM Семь человек пострадали в результате ДТП с маршрутной «Газелью» в Саратове. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба УГИБДД по Саратовской области.
Авария произошла на улице Танкистов. Пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту №99, потеряв управление, врезалась в световую опору. Пострадали семь человек.
Пострадали шестеро мужчин и одна женщина. Все пострадавшие были госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней и лёгкой тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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