Саратов, , 18:30 — REGNUM Семеро пассажиров маршрутного такси в Саратове пострадали в результате столкновения микроавтобуса со столбом. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

ДТП произошло на улице Танкистов. «39-летний водитель микроавтобуса ГАЗ маршрута № 99 в пути следования не справился с управлением и врезался в столб», — цитирует сообщение ведомства «Взгляд-информ».

В аварии пострадали шестеро женщин и один мужчина.

По словам главы областной службы спасения Юрия Юрина, всего в маршрутке ехали 13 человек. Детей среди пострадавших нет, пассажиров с травмами сейчас госпитализируют.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Саратове рейсовый автобус на улице Орджоникидзе врезался в столб, в результате чего пострадали 15 человек. В качестве причины аварии также указывалось, что водитель не справился с управлением.

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