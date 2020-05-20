Нью-Дели, , 17:12 — REGNUM Суперциклон «Амфан» добрался до Индии и Бангладеш, уже поступают сведения о первых жертвах циклона в Бенгалии и других штатах, 20 мая пишет The Indian Express.

Уже известно, что в Западной Бенгалии поваленными деревьями были убиты две женщины. На большей части штатов, к которым подбирается циклон, идут сильные дожди.

Скорость ветра в эпицентре циклона перед выходом на сушу достигала 190 км/ч. Сейчас она опустилась до 130 км/ч, однако циклон все равно угрожает очень серьезными разрушениями.

Отмечается, что в ближайшее время циклон атакует Калькутту, город с населением более 14 миллионов человек.

Ранее скорость ветра циклона «Амфан», который сформировался в Бенгальском заливе, достигала 270 км/ч — это абсолютный рекорд для региона.

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