Екатеринбург, , 17:01 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в фиктивной регистрации иностранных граждан в своей квартире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гражданин признан виновным и ему назначено наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы в колонии. Приговор может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.

По версии следственных органов, в январе 2020 года подсудимый обратился в многофункциональный центр с намерением зарегистрировать иностранных граждан в свой квартире.

«Путем предоставления заведомо недостоверных сведений он отразил факт постановки на учет по месту пребывания 105 граждан ближнего зарубежья, достоверно зная, что указанные иностранные граждане проживать в его квартире не будут», — уточнили в прокуратуре.

Отметим, что ранее подсудимый уже отбывал срок лишения свободы за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.