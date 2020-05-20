Уфа, , 16:58 — REGNUM Республиканский волонтерский центр планируют создать в Башкирии. Об этом 20 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на встрече с добровольцами, которая состоялась в дистанционном формате.

По его словам, этот центр, которому планируют выделить отдельное здание, должен будет объединить под своей крышей все волонтерские движения республики.

Радий Хабиров также отметил, что во время режима повышенной готовности добровольцы очень хорошо помогают людям.

На встрече глава региона поблагодарил добровольцев за их такую нужную и важную работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии планируют страховать жизни и здоровье добровольцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии планируют страховать жизнь и здоровье волонтеров