Краснодар, , 16:26 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Краснодарского края задержан по подозрению в причастности хищения средств участников долевого строительства. Задержание провели сотрудники Управления ФСБ по региону. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «Краснодар Сити», возглавляемое депутатом ЗСК, с августа 2015 года вело строительство многоквартирных жилых домов ЖК «Краснодар» в Краснодаре. При этом, согласно материалам проверки, в 2018—2019 годах депутат совершил хищение средств участников долевого строительства, завысив стоимость выполненных строительных работ. Сумма похищенного не называется, но сообщается, что всего компанией было привлечено 230 млн рублей из средств дольщиков, и именно из этих средств было совершено хищение.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.