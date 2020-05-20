Екатеринбург, , 16:22 — REGNUM В Свердловской области увеличился уровень мошенничества. Об этом заявил заместитель начальника отдела по борьбе с мошенничествами регионального главка МВД Илья Батанов на пресс-конференции.

По данным полиции, в регионе за первые четыре месяца 2020 года зарегистрировали 2473 мошеннических преступных деяния. Это больше на 657 случаев, нежели в тот же период 2019 года. Раскрываемость у таких преступлений, традиционно, невысокая — 27%.

Сильно выросло преступлений в данной сфере, осуществлённых с помощью современных информационных технологий (с 720 до 1814).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области зафиксировали рост количества преступлений в первые четыре месяца 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года их стало больше на 3,7%.