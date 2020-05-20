Уфа, , 16:58 — REGNUM Завотделением детского санатория «Таллы-Куль» подозревают в мошенничестве в Башкирии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с 2015 по 2019 годы подозреваемая организовала фиктивное устройство на работу в санаторий двух человек на должности санитарки и уборщика. При этом, как считают следователи, она знала, что трудоустроенные граждане не будут выполнять свои трудовые обязанности.

Позже подозреваемая согласовывала табели учета времени, согласно которым принятые на работу граждане якобы выполняли работу.

Помимо этого, подозреваемая указывала в этих табелях и третью сотрудницу, которая вообще не была трудоустроена. При этом никакие обязанности она также не выполняла. Деньги, которые были начислены фиктивно трудоустроенным гражданам, подозреваемая тратила на свои нужды. Этими действиями она нанесла материальный ущерб ГБУЗ РБ «Туймазинская центральная районная больница» на сумму более 1,1 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и служебного подлога.

Расследование дела продолжается.

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