Никополь, Украина, , 15:53 — REGNUM Обрушение моста возле Никополя могло произойти из-за перегруженности фуры, которая по нему ехала. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укравтодор» 20 мая на официальной странице в социальной сети Facebook.

По данным представителей компании, мост относился к категории «ограниченно работоспособных», хуже которой только «неработоспособные мосты». Всего таковыми является 27% всех обследованных мостов Украины.

«Заезд на мост был разрешён только транспортным средствам весом менее 10 тонн. Ограничение скорости — до 30 км/ч. В данный момент выясняется вес грузовика, во время движения которого разрушилась секция моста», — сказано в сообщении.

В пресс-службе МВД Украины рассказали, что по факту обрушения секции моста было возбуждено сразу три уголовных дела — по факту служебной халатности, нарушения правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, и нарушения действующих транспортных правил.

Напомним, во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, который рассказал о планах починить все мосты на Украине, в Днепропетровской области под фурой рухнула секция моста. К счастью, никто не пострадал.

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