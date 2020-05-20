Юрюзань, Челябинская область, , 15:47 — REGNUM В Челябинской области двухлетняя девочка отравилась уксусной кислотой. По факту ЧП идёт проверка, сообщает областное управление СКР.

Инцидент произошёл утром 19 мая в районе города Юрюзани. Девочка осталась без присмотра взрослых и сделала глоток из бутылки с уксусом.

Ребёнка доставили в больницу Катав-Ивановска. Медики оказывают ей помощь, а следователи выясняют обстоятельства ЧП.

Читайте развитие сюжета: Полиция под Ростовом начала проверку после ранения девочки из винтовки