Таллахасси, США, , 15:27 — REGNUM Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США потерпел крушение во время посадки на авиабазе Эглин, расположенной в штате Флорида. Об этом 20 мая сообщает 33-е истребительное крыло американских ВВС на своей странице в соцсети Facebook.

«F-35A Lightning II, приписанный к 58-й истребительной эскадрилье, разбился около 21:30 (04:30 20 мая мск) на базе ВВС Эглин во Флориде», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в нём указывается, что пилот самолета сумел провести удачное катапультирование и в настоящее время доставлен в больницу для обследования.

Кроме этого, уточняется, что в результате инцидента нет погибших, пострадавших и повреждений объектов гражданского назначения, а также что ведется расследование данного происшествия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 мая стало известно, что на авиабазе Эглин во Флориде разбился другой истребитель ВВС США пятого поколения F-22.