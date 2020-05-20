Киев, 20 мая 2020, 15:15 — REGNUM В полицию Киева поступила информация о минировании площади Независимости (т.н. Майдан Незалежности), заявила 20 мая пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева, сообщило информационное агентство «УНН».
По её словам, сообщение поступило днём на электронную почту колл-центра Службы Безопасности Украины (СБУ). Ведётся проверка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черкасской области полиция задержала подозреваемого в телефонном терроризме. По предварительным данным, мужчина требовал заплатить $1 млн за предотвращение взрывов.
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