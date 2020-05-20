Ярославль, , 14:51 — REGNUM Медведь, напавший на жителя Ярославля в ночь на 18 мая, мог содержаться у кого-то из людей и сбежать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Нападение медведя на ярославца

В пользу этой версии говорит тот факт, что когти на задних лапах у медведя были сточены. Такое могло произойти, если медведь содержался в вольере и часто стоял на задних лапах на полу из досок. Это объясняет и странное поведение животного в городе. Медведи обычно избегают людей. В этом случае, даже покинув черту Ярославля, медведь не уходил в лес, оставаясь на границе с городом. Именно из-за этого животное было решено ликвидировать.

Есть и вторая версия. В этом году из-за погодных аномалий сроки гона у животных сдвинулись. Молодого медведя (по мнению специалистов, ему было три года) мог отогнать от матери взрослый самец.

В департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области напоминают, что брать из природы диких животных, гладить их, кормить или фотографироваться с ними крайне опасно.

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