Томск, , 14:49 — REGNUM В Томске проводится проверка информации о смерти 43-летнего мужчины от инфаркта в обсерваторе. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в следственном управлении СКР по Томской области.

Согласно появившейся в интернете информации, 43-летний мужчина, вернувшись с вахты из Якутии в Томск, был помещён в обсерватор. Там спустя неделю он умер от инфаркта.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Кургана 19 мая прибыл спецрейс с 61 жителем Зауралья. Это вахтовики, работавшие на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии.

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