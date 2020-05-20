Харьков, Украина, 20 мая 2020, 14:51 — REGNUM В Харькове неизвестные вторую ночь подряд обливают краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову, сообщила 20 мая пресс-служба Национальной полиции Украины.
В данный момент информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, решается вопрос о квалификации правонарушения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина ввела санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея, Русского географического общества и многих других культурных и образовательных учреждений.
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