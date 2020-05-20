Сухум, , 14:43 — REGNUM В Гагрском районе Абхазии местными жителями были найдены различные боеприпасы. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, происшествие произошло в поселке Бзыбь. Возле пруда нашли гранатометные выстрелы ВОГ-25, ручные гранаты РГ-42, РГД-5 и Ф-1, а также запалы к гранатам УЗРГМ-2. В общей сложности было обнаружено 14 взрывоопасных предметов.

На место прибыли сотрудники пиротехнического отдела МЧС. Опасную находку вывезли не полигон для утилизации.