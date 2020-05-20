Сухум, 20 мая 2020, 14:14 — REGNUM Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении лейтенанта милиции, который подозревается в незаконном хранении наркотиков. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что 8 мая сотрудниками собственной безопасности МВД в рамках оперативного мероприятия в машине милиционера был найден спичечный коробок с веществом, признанным наркотическим.
Обвиняемый является сотрудником изолятора временного задержания. На время следствия его отстранили от этой должности.
По данным пресс-службы, в отношении лейтенанта милиции было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в незаконном хранении наркотиков без цели их продажи.