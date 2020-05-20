Лопатинский район, , 13:55 — REGNUM В Лопатинском районе Пензенской области следственные органы возбудили уголовное дело по материалам прокурорской проверки, которая выявила мошенничество с денежными средствами, выделенными на приобретение жилья вдове участника Великой Отечественной войны (ч. 3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выяснили, что в декабре 2019 года на имя вдовы участника Великой Отечественной войны, проживающей в селе Лопатино и нуждающейся в улучшении жилищных условий, из федерального бюджета поступила выплата в сумме 1,3 млн рублей на приобретение или строительство жилого помещения. Однако сотрудница управления районной соцзащиты, занимающаяся оформлением документов, узнала о поступлении денег и ввела пенсионерку в заблуждение. Злоумышленница подготовила договор купли-продажи своей квартиры в Лопатино для вдовы ветерана. После его подписания на счет сотрудницы соцзащиты министерство труда перечислило всю сумму. Спустя некоторое время служащая заключила новый договор купли-продажи с пенсионеркой и вновь стала собственницей квартиры. Из полученных федеральных средств злоумышленница присвоила 300 тыс. рублей, а 1 млн передала женщине.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании похищенных средств в пользу потерпевшей.

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