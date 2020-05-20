Барнаул, , 13:51 — REGNUM У одного из студентов пятого курса алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) подтверждён положительный тест на коронавирус. Как сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на слова ректора АГМУ Ирины Шереметьевой, как и многие другие студенты вуза, старшекурсник работал в одной из больниц краевой столицы медбратом. Его заболевание протекает в легкой форме.

Теперь, согласно распоряжению Роспотребнадзора, в общежитии №3 по адресу Чкалова, 36 в Барнауле введён двухнедельный карантин. Всем его обитателям (а это 258 человек) запрещено покидать здание до 3 июня 2020 г.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего, по состоянию на утро 20 мая в регионе подтверждены положительные тесты на SARS-CoV-2 в 1054 случаях. Из общего количества выявленных носителей вируса 144 больны внебольничной пневмонией, 229 — ОРВИ, в 681 случаях — бессимптомное течение. Пять пациентов с COVID-19 скончались.

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