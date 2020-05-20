Чебоксары, , 13:34 — REGNUM В Чувашии возбуждены и расследуются новые уголовные дела по фактам дачи взяток. В том числе один из фигурантов уголовного дела, как полагает следствие, дважды пытался откупиться от сотрудников силовых ведомств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Два уголовных дела о даче взятки заведены в отношении 62-летнего жителя Шумерля. Следствие полагает, что он дважды пытался «откупиться» от сотрудников правоохранительных. В первый раз — 16 мая 2020 года, когда был задержан автоинспекторами за вождение в нетрезвом виде: по данным правоохранителей, он пытался дать при составлении протокола 600 рублей. 18 мая его вызвали в межрайонный следственный отдел СУ СКР по Чувашии по факту дачи взятки.

«Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник передал 35 тыс. рублей взятки, положив их на стол», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, в даче взятки должностному лицу подозревают 39-летнего директора коммерческой организации в Новочебоксарске.

«По версии следствия, 20 февраля 2020 года подозреваемый, находясь в Новочебоксарском медицинском центре, с целью нерасторжения контракта по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт стационара, передал начальнику хозяйственного отдела медучреждения 100 тыс. рублей и бутылку коньяка стоимостью более 2 тыс. рублей. Однако сотрудник сообщил о произошедшем в полицию», — говорят в следственном управлении.

Расследование уголовного дела продолжается.