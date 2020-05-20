Чебоксары, 20 мая 2020, 13:34 — REGNUM В Чувашии возбуждены и расследуются новые уголовные дела по фактам дачи взяток. В том числе один из фигурантов уголовного дела, как полагает следствие, дважды пытался откупиться от сотрудников силовых ведомств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.
Два уголовных дела о даче взятки заведены в отношении 62-летнего жителя Шумерля. Следствие полагает, что он дважды пытался «откупиться» от сотрудников правоохранительных. В первый раз — 16 мая 2020 года, когда был задержан автоинспекторами за вождение в нетрезвом виде: по данным правоохранителей, он пытался дать при составлении протокола 600 рублей. 18 мая его вызвали в межрайонный следственный отдел СУ СКР по Чувашии по факту дачи взятки.
Кроме того, в даче взятки должностному лицу подозревают 39-летнего директора коммерческой организации в Новочебоксарске.
Расследование уголовного дела продолжается.