Змеиногорск, Алтайский край, , 13:31 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 20 мая, издал постановление «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края». Официальный документ опубликован на сайте региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это произошло потому, что на территории района нет новых подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2.

Как уже сообщало ИА REGNUM, карантин в Змеиногорске и Змеиногорском районе был введён с 24 апреля из-за вспышки коронавируса у вахтовиков Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы». Носителями вируса стали более 200 сотрудников данного предприятия.

Транзит транспорта через Змеиногорский район был полностью закрыт, а сама территория дважды подвергнута санитарной обработке. Постановление об отмене ограничений вступает в силу с 00:00 21 мая.

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