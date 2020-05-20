Салехард, , 13:27 — REGNUM В Салехарде из-за грозовой молнии нарушена подача электроэнергии на нескольких объектах, в том числе в 172 домах. Об этом сообщает ИА Север-Пресс».

В столице Ямала отключились светофоры, не работают они и на автодороге «Салехард — Аэропорт». Нет электроэнергии в Медицинском информационно-аналитическом центре, а также на промзоне в районах Ангальский мыс и Гидропорт.

Последствия удара молнии специалисты компании «РСК Ямал» стараются восстановить к 16:00 по местному времени (14:00 мск).