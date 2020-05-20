Никополь, Украина, , 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.

По счастливой случайности машина не упала в воду, и водитель остался невредим. По словам местных жителей, неделю назад на мосту проходили ремонтные работы.

«Мы неоднократно обращались к представителям всех уровней власти, однако ответа не последовало. Неделю назад тут проводили «латочный» ремонт», — рассказала журналистам жительница ближайшего села.

«Это не из-за меня», — пошутил президент Украины Владимир Зеленский, услышав о данном происшествии.

Отметим, ранее во время пресс-конференции Зеленский пообещал отремонтировать все мосты и дороги на Украине, если сумеет найти $3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» начало ремонт трассы Харьков — Ялта.

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