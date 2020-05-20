Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
По счастливой случайности машина не упала в воду, и водитель остался невредим. По словам местных жителей, неделю назад на мосту проходили ремонтные работы.
Отметим, ранее во время пресс-конференции Зеленский пообещал отремонтировать все мосты и дороги на Украине, если сумеет найти $3 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» начало ремонт трассы Харьков — Ялта.
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