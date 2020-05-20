Горно-Алтайск, , 13:17 — REGNUM Следователи в Республике Алтай организовали проверку по факту падения трёхлетнего ребёнка из окна второго этажа детского сада. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл утром 19 мая в Горно-Алтайске.

По предварительным данным, причиной стала халатность должностных лиц и работников учреждения. В результате пострадавший был госпитализирован в детскую республиканскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости и костей носа.

«В настоящее время угрозы жизни ребёнка не имеется, он в сознании, однако состояние малолетнего потерпевшего расценивается как стабильно тяжёлое», — добавили в ведомстве.

В рамках проверки следователи намерены установить характер и тяжесть повреждений, обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие инциденту. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Читайте также: Под Челябинском двое детей выпали из окон

Читайте развитие сюжета: На Алтае возбудили уголовное дело после падение ребёнка из окна детсада