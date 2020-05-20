Йошкар-Ола, , 12:51 — REGNUM В Марий Эл проводится доследственная проверка по факту гибели двоих подростков в возрасте 14 и 18 лет в затонувшей автомашине. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Автомобиль, в котором находились подростки, затонул в ночь на 20 мая в Юринском районе.

Сейчас следователи завершают осмотри места происшествия. Проводятся все необходимые мероприятия для установлениях обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в центре Санкт-Петербурга легковой автомобиль упал в Фонтанку. Водителю помогли выбраться из машины прохожие. Автомобиль затонул.