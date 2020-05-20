Волгоград, , 12:51 — REGNUM Двух пропавших детей, которых почти сутки искали полиция и добровольцы, разыскали в Суровикинском районе Волгоградской области. Подростки ушли на ночную рыбалку, не предупредив никого из взрослых, сообщили 20 мая в пресс-службе регионального УМВД.

С заявлением о пропаже детей вечером 19 мая обратилась их мать. Женщина рассказала, что её 11-летний и 10-летний сыновья ушли из дома, а самостоятельные поиски не дали результата. По тревоге были подняты более сотрудников полиции, в том числе кинологи с собаками, а также добровольцы и представители казачества. Детей икали всю ночь в лесу, на заброшенных дачных участках, чердаках и подвалах многоквартирных домов. 20 мая около 11:00 их нашли. Как оказалось, братья ушли на рыбалку, ночь они провели в сооруженном шалаше на окраине города.

Подростки переданы медикам, их жизни и здоровью ничто не угрожает.