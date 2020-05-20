Краснодар, , 12:48 — REGNUM В Краснодаре правоохранительные органы расследуют уголовное дело о нелегальных автомобильных гонках, которые проводились на турбодроме «Белая стрела». Подозреваемым выступает организатор соревнований Роман Любименко.

Роман Любименко

Дело было возбуждено следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара СУ СК России по Краснодарскому краю по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, создающих угрозу жизни и здоровья, при организации спортивных соревнований, как для участников, так и для зрителей).

По данным источника издания, у следователей есть вопросы как к состоянию трассы, где Роман Любименко организовывал состязания, так и к законности проведения самих гонок.

Так, комиссионная строительно-техническая экспертиза, проведенная ФБУ «Краснодарская ЛСЭ» Минюста России, установила, что гоночная трасса турбодрома «Белая стрела» находится в неудовлетворительном состоянии. По мнению экспертов, ее эксплуатация создает угрозу жизни и здоровью участников соревнований и зрителей.

Кроме того, был установлен факт нарушения правил проведения соревнований, которые утверждены приказом Минспорта РФ. В частности, правоохранители выяснили, что турниры Роман Любименко проводил без получения соответствующего сертификата (лицензии) Российской автомобильной федерации. Предположительно, к участию в состязаниях организатор допускал пилотов, также не имеющих лицензии гонщиков. На фотографиях с турниров видно, что на трассе соревнуются не специализированные, а обычные автомобили с регистрационными знаками, водители которых даже не имеют экипировки. Более того, по информации источника, не проводился никакой медицинский контроль участников соревнований, в том числе проверка на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Развитием в Краснодаре автоспорта, в частности дрэг-рейсинга, Роман Любименко, как он сам рассказывал газете «Комсомольская правда», занимается с 2005 года. В то время, по его словам, любительские гонки проводили на закрытых территориях, но эти соревнования по мерам безопасности уступали турнирам, которые ему хотелось бы видеть на стационарной профессиональной трассе. Разрешение на строительство такой трассы по улице Парусной, 24 было одобрено в 2007 году, а уже в 2009 году на турбодроме «Белая стрела» прошли первые состязания. Однако, как оказалось, проводимые Романом Любименко турниры по мерам безопасности недалеко ушли от нелегальных уличных гонок.

При этом, когда правоохранительные органы в ходе предварительного расследования начали общаться с активистами и организаторами гонок, Роман Любименко призвал участников сообщества гонщиков в соцсети «Вконтакте» не идти на контакт со следствием и не сообщать никакой информации.

По словам Романа Любименко, с 2009 года он был единственным организатором автомобильных гонок в Краснодаре. Однако следствие считает, что к проведению нелегальных турниров могут быть причастны и другие лица. Сейчас правоохранители отрабатывают круг лиц, которые могли участвовать в организации соревнований.