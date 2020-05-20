Брянск, , 12:35 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области. Его подозревают в сокрытии преступления за пять миллионов рублей, сообщает пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, преступление совершено в период с июля по сентябрь 2019 года. Подозреваемый договорился о взятке со своим подчинённым, начальником отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного управления полиции, а также оперуполномоченным УЭБиПК регионального УМВД. Начальник отдела пообещал за пять миллионов рублей прекратить уголовное дело в отношении некоего фигуранта, которое находилось в его производстве.

20 сентября 2019 года начальник следственного отдела получил от фигуранта 2,2 тысячи долларов США. Из них 800 долларов он передал своему руководителю, а 700 долларов — оперуполномоченному. Передача следующей части взятки происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов и 17 октября 2019 года начальник следственного отдела был задержан с поличным в здании УМВД России по Брянской области при попытке получить от обвиняемого ещё 1,105 млн рублей.

Бывший исполняющий обязанности начальника следственного управления регионального МВД России задержан. Следователи ходатайствуют перед судом о заключении его под стражу.