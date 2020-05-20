Балезинский район, , 12:10 — REGNUM В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту несчастного случая, который произошел с двумя жителями Балезинского района. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По предварительным данным, 15 мая трое жителей района демонтировали кровлю здания бывшего льнозавода в поселке Балезино. Внезапно кровля обрушилась, а двое мужчин — 34-летний и 65-летний работники — упали с восьмиметровой высоты. Мужчины получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля из-за шквалистого ветра обрушилась кровля торгового павильона на рынке в Камбарке. Под обломками крыши погиб 70-летний мужчина.