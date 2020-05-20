Балаково, Саратовская область, , 12:07 — REGNUM В городе Балаково 20 мая произошло ДТП, повлекшее смерть человека, сообщает «КП-Саратов» со ссылкой на ГИБДД.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло по улице Ленина у дома №103 около 11:00 по местному времени. Установлено, что 30-летний водитель мусоровоза совершал погрузку отходов во дворе дома, когда совершил наезд на 66-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте, личность погибшей устанавливают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на трассе в Мокшанском районе 12 мая произошло лобовое столкновение многотонной фуры и легкового автомобиля Renault Symbol, что привело к гибели двух человек.

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