Клин, Московская область, , 11:57 — REGNUM Следователи СК РФ из Подмосковья возбудили уголовное дело по факту падения военного вертолета Ми-8 на территории Московской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба СК России.

«В Московской области по факту крушения вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по факту крушения в районе озера Удельное городского округа Клин в Московской области вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

Кроме этого, уточняется, что 19 мая текущего года в 19:35 мск экипаж вертолета Ми-8 в составе 3 человек взлетел с аэродрома города Клин и в 19:59 перестал выходить на связь, а затем в ходе поисков машина была обнаружена упавшей, а её экипаж — погибшим.

«В настоящее время изъяты бортовые самописцы вертолета, произведен осмотр погибших с назначением судебно-медицинских экспертиз. Организованы детальный осмотр места происшествия, выемка предполетной документации и образцов топлива. Ведется работа по поиску очевидцев аварии», — также говорится в сообщении и добавляется, что расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по предварительным данным, одной из причин авиакатастрофы, которую накануне вечером потерпел военно-транспортный вертолёт Ми-8 в Московской области, могла стать техническая неисправность.