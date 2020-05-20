Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM В Екатеринбурге установлен гражданин, который признался в причастности к возгоранию квартиры в жилом доме № 23 по улице Тагильской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Безработный и состоящий на учёте у психиатра мужчина 1978 года рождения находился в пострадавшем от пожара помещении.

«В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — уточнили в отделении полиции.

Напомним, что пожар в пятиэтажном доме произошёл ночью. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в 00:45 по местному времени поступил тревожный сигнал, и к месту пожара выехали пять машин МЧС и 15 спасателей. Огонь был потушен в течении 20 минут.

Загорелась квартира на пятом этаже. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В ходе пожара 14 взрослых и двое детей самостоятельно эвакуировались из дома.