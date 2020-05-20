Новосибирск, , 11:46 — REGNUM Виновнику ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский сегодня, 20 мая, предъявили обвинение по новой статье — более тяжкой, чем ранее фигурировала в уголовном деле, сообщают «Вести Новосибирск».

Напомним, поздно вечером 30 марта известного новосибирского тележурналиста Антона Лучанского на трамвайной остановке сбила машина. Он скончался в машине скорой помощи.

Читайте также: Погиб известный новосибирский журналист Антон Лучанский

«Следствие получило результаты медицинского освидетельствования виновника трагедии, — рассказал «Вестям» адвокат семьи погибшего Павел Яровой. — В момент совершения ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения».

Виновнику грозит от 5 до 12 лет.