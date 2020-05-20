Набережные Челны, Татария, , 11:47 — REGNUM В набережных Челнах у мемориального комплекса «Родина — мать» на проспекте Мусы Джалиля погас Вечный огонь, сообщают «Челнинские известия».

В диспетчерскую службу МЧС 19 мая в 20:15 поступило сообщение о том, что у мемориала ощущается запах газа и нет пламени. На устранение причин выехали специалисты газовой службы. По предварительной версии, плохие погодные условия — сильный ветер и дождь — могли погасить Вечный огонь. Точную причину установят сотрудники газовой службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вечный огонь на площади Коммунаров в Екатеринбурге не функционировал в течение часа.

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