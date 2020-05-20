Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM В здании на улице Вайнера, 16а в Екатеринбурге не было людей в момент начала возгорания. Такие предварительные сведения приводит областное свердловское управление МЧС.

Соответственно, нет и пострадавших. На месте развёрнут штаб пожаротушения. Пожарные пытаются локализовать возгорание.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в двухэтажном здании возник утром 20 мая. По пустотам пламя распространилось с первого этажа на второй.

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