Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Вайнера, 16а загорелось административное здание. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:25 по местному времени, сообщает свердловское управление МЧС.

По предварительным данным, очаг пожара был в подсобном помещении на первом этаже. По пустотам огонь распространился на второй этаж. В здании отмечено сильное задымление.

К месту ЧП направлены дополнительные силы МЧС. На месте действует три звена газодымозащитной службы.

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