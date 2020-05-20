Аврора, США, , 10:31 — REGNUM В США житель города Аврора выстрелил в повара местного ресторана после просьб надеть медицинскую маску, передает телеканал KDVR.

Отмечается, что ночью 14 мая 27-летний Келвин Уотсон пришел в кафе без маски, на что работники заведения сказали ему, что не будут обслуживать, если он не наденет маску. При этом сам ресторан работал только на вынос.

После этого мужчина вышел из заведения и вернулся с маской, но надевать ее не стал. Ему вновь повторили, что обслуживать не будут. Тогда он положил пистолет на прилавок и начал угрожать.

История получила развитие следующей ночью, когда Уотсон вновь вернулся в ресторан. Мужчина, предположительно, ударил повара. Когда работник заведения попытался убежать, Уотсон выстрелил в него. Повар был госпитализирован с легкими ранениями и на следующий день был выписан. Устроившего нападение мужчину арестовали.

Как сообщало ИА REGNUM, тренер ММА из Санкт-Петербурга подозревается в избиении продавца магазина на юго-востоке Крыма. Инцидент произошёл в городе Новый Свет. Продавец одного из продуктовых магазинов отказалась обслужить мужчину и девушку из-за отсутствия у них защитных масок.

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