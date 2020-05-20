Уфимский район, , 10:34 — REGNUM Спасатели помогли пожилой женщине, упавшей в подвальное помещение в Башкирии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожилая жительница Уфимского района упала в подвальное помещение с высоты 2,5 метров. Это произошло ночью 20 мая когда пенсионерка спускалась в подвал.

По тревоге на помощь женщине 1956 года рождения в деревню Подымалово выехали спасатели. Они подняли женщину и передали сотрудникам скорой помощи.