Невьянск, Свердловская область, , 10:23 — REGNUM В Невьянске вынесен приговор в отношении ранее судимого 29-летнего гражданина, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Гражданин признан виновным и ему назначено наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы в колонии. Суд учёл то обстоятельство, что преступление было совершено через месяц после того, как гражданин вышел из мест лишения свободы.

По версии следствия, преступный эпизод произошёл 5 сентября 2019 года в Невьянске. В тот день на место прибыл участковый уполномоченный полиции по вызову граждан, которые сообщили о противоправных действиях молодого человека. В результате подсудимый, находясь в пьяном виде, напал на полицейского.

Отметим, что ранее осуждённый отбывал наказание за кражу и грабёж.