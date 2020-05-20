Северск, Томская область, , 10:18 — REGNUM В Томской области проводится проверка информации о предположительно неправомерном применении насилия полицейскими в отношении посетителя торгового центра в ЗАТО Северск. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в областном следственном управлении СКР.

Уточняется, что информация об инциденте появилась в интернете. В опубликованной видеозаписи зафиксирован факт применения насилия сотрудниками полиции в отношении посетителя одного из торговых центров, говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают правомерность действий сотрудников полиции.

Между тем произошедшее прокомментировали в областном УМВД. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники УМВД России по ЗАТО Северск в одном из торговых центров города увидели мужчину, не соблюдающего установленные в связи с угрозой распространения коронавируса ограничения. Он был без защитной маски.

Полицейские обратились к посетителю ТЦ «с просьбой воспользоваться средствами индивидуальной защиты, на что он начал выражаться нецензурной бранью», подчеркнули в полиции.

«В ответ на предложение проследовать в отдел полиции для разбирательства, мужчина оказал неповиновение, в связи с чем к нему была применена физическая сила», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчину доставили в УМВД России по ЗАТО Северск.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 мая в Томской области действует масочный режим. По состоянию на 19 мая в регионе коронавирус выявлен у 397 человек.

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