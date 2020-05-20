Самара, , 10:10 — REGNUM Мост рядом с н.п. Бобровка Кинельского района частично подтопило в Самарской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС рФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, движение по этому мосту остановили из-за повышения уровня воды над мостом до 10 см. По словам спасателей, в н.п. Бобровка можно проехать через н.п. Алексеевка. При этом длина объезда составит 39 км. Отмечается, что в этом населенном пункте жизнедеятельность населения не нарушена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за повышения сбросов воды на Гидроузле Жигулевской ГЭС возможно подтопление некоторых территорией. Сейчас спасатели фиксируют повышение воды в реках Самара и Волга.

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