Соледар, ДНР, 20 мая 2020, 10:01 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 23 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 127 единицы боеприпасов, сообщили 20 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности восемь мин калибра 120 мм, 54 мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрела повреждения получила линия электропередачи в населённом пункте Озеряновка. В результате артиллерийского обстрела Старомихайловки повреждения получили 12 домов. В ходе обстрела Еленовки ранения получила мирная жительница 1961 года рождения.
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