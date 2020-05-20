Соледар, ДНР, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 23 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 127 единицы боеприпасов, сообщили 20 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности восемь мин калибра 120 мм, 54 мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Озеряновка, Ясиноватая, Крутая Балка, Жабичево, Спартак, Весёлое, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Еленовка, Новоласпа, Богдановка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела повреждения получила линия электропередачи в населённом пункте Озеряновка. В результате артиллерийского обстрела Старомихайловки повреждения получили 12 домов. В ходе обстрела Еленовки ранения получила мирная жительница 1961 года рождения.

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