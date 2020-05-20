Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM В Екатеринбурге суд удовлетворил иск прокуратуры о внеочередном представлении жилья семье, квартира которой сгорела во время пожара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Постановление принял Ленинский районный суд города. Решение первой инстанции было оставлено без изменений после рассмотрения апелляции в Свердловском областном суде.

«В настоящее время решение суда исполнено», — уточнили в прокуратуре.

Напомним, что ранее семья лишилась жилья после пожара, и согласно законодательству районная администрация должна была поставить погорельцев на внеочередное получение благоустроенной квартиры. Однако граждан зарегистрировали в очереди на получение жилья на общих основаниях.

В итоге надзорные органы обратились с исковым заявлением в суд.