Кызыл, , 09:45 — REGNUM Тувинские правоохранители выявили 69 фактов нарушения запрета на торговлю алкоголем. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, с 27 апреля по 6 мая на территории региона проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт».

В рамках операции сотрудники полиции провели рейды по торговым предприятиям и рынкам, а инспекторы проверяли автомашины. В результате составлено 22 административных протокола, возбуждено одно уголовное дело.

Так, в конце апреля был остановлен микроавтобус под управлением 38-летнего жителя города Туран. Мужчина вёз в салоне 1000 литров алкогольной продукции в 50 коробках. Выяснилось, что партия спиртного перевозилась из Абакана в Туран.

Напомним, на территории республики действует полный запрет на продажу алкоголя. Он был установлен на время действия ограничительных мер из-за коронавируса. Тем не менее правоохранители регулярно задерживают нарушителей запрета. Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая из незаконного оборота было изъято более 20 тонн пива.

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