Зеленодольск, Татария, , 10:23 — REGNUM В отношении 37-летнего жителя Зеленодольска следственные органы возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»), сообщает пресс-служба СКР РТ.

По данным следствия, в сентябре-ноябре 2019 года подозреваемый систематически наносил побои своему сыну 2008 года рождения, поводом для которых становились жалобы на плохую успеваемость, поступающие из школы. Также причиной издевательств становились обещания сыном рассказать матери о любовной связи отца. Осенью прошлого года мужчина нанес мальчику побои обрезком каната и запер в своем гараже. О произошедшем ребенок рассказал матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии за истязание малолетнего сына в отношении подозреваемой матери возбудили уголовное дело.

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